Пожар в жилом доме в Днепре. Пострадали два человека

12:25 27 Март Киев, Украина

Сегодня ночью произошел пожар в одном из жилых домов в Днепре. По информации, поступившей от пресс-службы ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области, во время пожара пострадали жильцы горевшего трехэтажного дома.

"27-го марта в 01:11 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в жилом доме на улице Светлова Шевченковского района города Днепр. По прибытию спасателей на место происшествия установлено, что пожар возник внутри спальной комнаты на третьем этаже трехэтажного жилого дома. Огонь мгновенно охватил помещение дома. Из окна третьего этажа наблюдалось открытое горение и была угроза распространения огня на крышу дома", - говорится в сообщении.

В результате пожара пострадала женщина 1965 года. Ее доставили в больницу с предварительным диагнозом - 80% термических ожогов тела. Состояние женщины тяжелое.

Также пострадал 21-летний парень, его тоже госпитализировали с предварительным диагнозом - 10% термических ожогов тела (состояние средней тяжести).

Огонь уничтожил вещи жильцов, мебель, повредил внутреннюю облицовку стен и крышу здания. Общая площадь пожара составила 40 кв. м.

Пожар локализован в 1:43 и ликвидирован в 1:50. С огнем боролись 16 спасателей, было привлечено три единицы спецтехники.

Накануне мы писали о пожаре в Харькове, где в огне погиб ребенок. Возгорание началось в квартире на втором этаже. Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело мальчика.

А в Одессе во время тушения пожара умер спасатель. В ликвидации пожара в частном доме участвовали 24 спасателя. Командиру отделения резко стало плохо и он обратился к медикам. Врачи не смогли помочь человеку.