Пожар в жилом доме в Днепре. Пострадали два человека

Сегодня ночью произошел пожар в одном из жилых домов в Днепре. По информации, поступившей от пресс-службы ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области, во время пожара пострадали жильцы горевшего трехэтажного дома.
В результате пожара пострадала женщина 1965 года. Ее доставили в больницу с предварительным диагнозом - 80% термических ожогов тела. Состояние женщины тяжелое.
Также пострадал 21-летний парень, его тоже госпитализировали с предварительным диагнозом - 10% термических ожогов тела (состояние средней тяжести).
Огонь уничтожил вещи жильцов, мебель, повредил внутреннюю облицовку стен и крышу здания. Общая площадь пожара составила 40 кв. м.
Пожар локализован в 1:43 и ликвидирован в 1:50. С огнем боролись 16 спасателей, было привлечено три единицы спецтехники.
Накануне мы писали о пожаре в Харькове, где в огне погиб ребенок. Возгорание началось в квартире на втором этаже. Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело мальчика.
А в Одессе во время тушения пожара умер спасатель. В ликвидации пожара в частном доме участвовали 24 спасателя. Командиру отделения резко стало плохо и он обратился к медикам. Врачи не смогли помочь человеку.
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