Пожар в столичной хрущевке: эвакуированы 10 человек

09:33 08 Апрель Киев, Украина

В ночь с 7 на 8 апреля в пожарную службу Дарницкого района столицы поступило сообщение о пожаре, который возник на верхнем этаже 5-этажного жилого дома.



Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.



Отмечается, что пожарные немедленно приступили к тушению пожара и эвакуации людей. На безопасное расстояние были выведены 10 человек.



"В 2:22 пожар был локализован на площади 45 кв. м, а в 2:28 - ликвидирован. Жертв в результате пожара нет. Причину возникновения пожара будет устанавливать следствие", - добавили в ГСЧС.