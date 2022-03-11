Пожар в многоэтажке Запорожья

10:41 16 Октябрь Киев, Украина

Запорожье , в ночь на 16 октября произошел крупный пожар в многоэтажном жилом доме в Хортицком районе по улице Героев 93-й бригады. Об этом сообщает ГСЧС Запорожской области.



Огонь вспыхнул на седьмом этаже дома. Спасатели вывели из здания 18 человек и начали тушить очаг пожара в одной из квартир.



В итоге огонь уничтожил значительную часть трехкомнатной квартиры, три балкона соседних квартир, а также частично повредил еще три балкона. Пожарные не допустили распространения огня на всю площадь соседних квартир.



С огнем боролись 35 человек и девять единиц техники. Полностью ликвидировать возгорание удалось спустя два часа. Общая площадь пожара составила 60 квадратных метров.



Причины пожара устанавливаются.