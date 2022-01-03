Пожар в Луцке: выжил только ребенок

Из четырех человек, находившихся в доме в момент возгорания, сотрудникам ГСЧС спасти удалось только ребенка. Трагедия случилась в Луцке, по улице Шевченко.
Об этом сообщила ГСЧС вечером в среду, 21 апреля.
Так, в 19:19 была получена информация о возгорании в одноэтажном жилом доме на улице Шевченко. Спасатели локализовали пожар через 20 минут, а в 20:10 – ликвидировали на площади 25 кв. м.
К тушению привлекались 14 человек и три единицы техники ГСЧС.
В свою очередь местное издание Волинські новини уточняет, что пожарные спасли ребенка, которого вынесли из задымленного дома. Им удалось провести успешные реанимационные действия.
Так, в 19:19 была получена информация о возгорании в одноэтажном жилом доме на улице Шевченко. Спасатели локализовали пожар через 20 минут, а в 20:10 – ликвидировали на площади 25 кв. м.
К тушению привлекались 14 человек и три единицы техники ГСЧС.
В свою очередь местное издание Волинські новини уточняет, что пожарные спасли ребенка, которого вынесли из задымленного дома. Им удалось провести успешные реанимационные действия.
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