Пожар в комплексе отдыха на Ивано-Франковщине: эвакуировано более сотни детей

"Уже сегодня вечером, поездом они отправятся в Киев, и уже завтра утром 27 сентября, все дети вернутся домой. Для тех детей, которых родители не смогут лично забрать с вокзала, будет обеспечена развозка от вокзала в районы их проживания", - говорится в сообщении.