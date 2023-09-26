Пожар в комплексе отдыха на Ивано-Франковщине: эвакуировано более сотни детей

Вчера вечером в комплексе отдыха села Красноилье, расположенного в Белоберезской ТГ Верховинского района Ивано-Франковской области, произошел пожар. Огонь разгорелся в деревянном здании и охватил площадь около 750 квадратных метров.
По информации ГСЧС в Ивано-Франковской области, при прибытии пожарных второй и мансардный этажи здания уже были охвачены пламенем.
Пожар был успешно потушен, и радует, что пострадавших нет. В момент инцидента в комплексе отдыха проживали 148 детей с воспитателями и 20 человек обслуживающего персонала. Все дети с сопровождением перебрались в другой санаторий, где им оказывается необходимая поддержка со стороны психологов и ювенальных полицейских.
По данным Укринформ, вероятной причиной возгорания санатория является короткое замыкание в электросети. КГВА (Комитет государственного водного агентства) уже организовал поездку детей домой.
По информации ГСЧС в Ивано-Франковской области, при прибытии пожарных второй и мансардный этажи здания уже были охвачены пламенем.
Пожар был успешно потушен, и радует, что пострадавших нет. В момент инцидента в комплексе отдыха проживали 148 детей с воспитателями и 20 человек обслуживающего персонала. Все дети с сопровождением перебрались в другой санаторий, где им оказывается необходимая поддержка со стороны психологов и ювенальных полицейских.
По данным Укринформ, вероятной причиной возгорания санатория является короткое замыкание в электросети. КГВА (Комитет государственного водного агентства) уже организовал поездку детей домой.
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