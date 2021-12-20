Пожар в Киеве: сгорела крыша в новостройке

23:54 21 Июль Киев, Украина

Пламя охватило крышу новостройки, расположенной по улице Стеценко в Киеве . Вызов поступил на дежурный пульт поздно вечером. Жилой комплекс был не сдан в эксплуатацию и не заселен.



Площадь

К месту пожара срочно прибыли расчеты спасателей, сообщили в ГСЧС Киева. Площадь пожара составила 200 метров. Согласно сообщению, крыша здания была полностью охвачена пламенем, при этом с нее слетали фрагменты обшивки.К месту пожара срочно прибыли расчеты спасателей, сообщили в ГСЧС Киева.

«Сложность тушения пожара заключалась в том, что для непрерывной подачи воды, спасателям приходилось прокладывать магистральную линию длиной примерно 700−800 метров, а также производить подвоз воды», — сказано в сообщении областного управления ГСЧС.

При этом ситуацию облегчало то обстоятельство, что дом еще не был сдан в эксплуатацию, поэтому в нем не было жильцов.

На месте тушения пожара работали 32 спасателя и 6 единиц спасательной техники, дежурили полицейские и медики.

В 23:05 пожар удалось локализовать, а в 23:21 — ликвидировать.

«Информации о пострадавших нет. Причины пожара будут устанавливать правоохранители», — отмечают в ГСЧС.