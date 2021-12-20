Пожар в Киеве: сгорела крыша в новостройке

Пламя охватило крышу новостройки, расположенной по улице Стеценко в Киеве. Вызов поступил на дежурный пульт поздно вечером. Жилой комплекс был не сдан в эксплуатацию и не заселен.
Площадь пожара составила 200 метров. Согласно сообщению, крыша здания была полностью охвачена пламенем, при этом с нее слетали фрагменты обшивки.
К месту пожара срочно прибыли расчеты спасателей, сообщили в ГСЧС Киева.
При этом ситуацию облегчало то обстоятельство, что дом еще не был сдан в эксплуатацию, поэтому в нем не было жильцов.
На месте тушения пожара работали 32 спасателя и 6 единиц спасательной техники, дежурили полицейские и медики.
В 23:05 пожар удалось локализовать, а в 23:21 — ликвидировать.
«Информации о пострадавших нет. Причины пожара будут устанавливать правоохранители», — отмечают в ГСЧС.
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