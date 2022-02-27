Пожар в хранилище с нефтепродуктами в Киевской области: оперативная информация

09:47 27 Февраль Киев, Украина

Поступила оперативная информация, касающаяся пожара в хранилище нефтепродуктов, расположенного в Киевской области.

27 февраля примерно в час ночи вблизи села Крячки Фастовского района в результате обстрела возникло возгорание хранилища с нефтепродуктами на базе «КЛО». В настоящее время горение происходит в пределах обрушения, распространения пожара нет. Угрозы для людей нет. Подразделения ГСЧС приведены в готовность и при первой возможности будут введены на тушение после окончания обстрелов. Кроме того, создан резерв Кировоградской и Черкасской области до 200 человек и 50 единиц техники ГСЧС.

Информация о жертвах и пострадавших уточняется.