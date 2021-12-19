Пожар в Хмельницкой области 17 ноября уничтожил 80 кв. метров жилого помещения: погибли двое мужчин (ВИДЕО)

В одном из частных домов Каменец-Подольского района произошел пожар. Огонь полностью уничтожил жилое помещение. На месте несчастного случая были обнаружены тела двух мужчин.

В Хмельницкой области от пожара жилом доме пострадали двое людей, об этом сообщает пресс-центр ГУ ГСЧС Украины.

Ночью в 02:23 поступил вызов в служебную часть ГСЧС в Хмельницкой области. Сообщалось, что горит частный дом в селе Кисилевка Каменец-Подольского района.

На место возгорания были отправлены огнеборцы дежурной пожарно-спасательной части по чрезвычайным ситуациям, к ним присоединилась местная пожарная команда села Гуменец.

Весь дом площадью 80 кв. метров был охвачен огнем. Спасатели локализовали пожар в 02:52 и полностью ликвидировали в 02:56.

Во время ликвидации пожара пожарные обнаружили тела двух мужчин 1960 и 1988 годов рождения.

По предварительному заключению огонь мог возникнуть из-за неосторожности во время курения.

Спасатели в который раз обращаются к гражданам с просьбой побеспокоиться о своей безопасности и соблюдать простые правила пожарной безопасности в быту.