Пожар в Харькове: горел двухэтажный жилой дом, погибли два человека

Как сообщает сайт Харькова 057.ua со ссылкой на пресс-секретаря ГУ ГСЧС в Харьковской области Игоря Лупандина, по предварительной версии, пожар начался в квартире на втором этаже.
«Предварительно погибла женщина, ориентировочно в возрасте 30 лет. Она самостоятельно смогла выйти из квартиры — ее тело нашли на лестнице второго этажа. Одежда на теле женщины сгорела», — отметил Лупандин.
Жители дома в основном вышли из помещения самостоятельно, увидев пожар. Большинство из них на момент начала пожара были на работе, отметили в ГСЧС Харьковской области.
По данным местного издания Стена, вторым погибшим во время пожара оказался мужчина 60 лет. Пожарные нашли его, когда разбирали завалы в квартире на втором этаже дома.
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