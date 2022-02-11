Пожар в Харькове: горел двухэтажный жилой дом, погибли два человека

07:27 25 Сентябрь Киев, Украина

Как сообщает сайт Харькова 057.ua со ссылкой на пресс-секретаря ГУ ГСЧС в Харьковской области Игоря Лупандина, по предварительной версии, пожар начался в квартире на втором этаже.



«Предварительно погибла женщина, ориентировочно в возрасте 30 лет. Она самостоятельно смогла выйти из квартиры — ее тело нашли на лестнице второго этажа. Одежда на теле женщины сгорела», — отметил Лупандин.



Жители дома в основном вышли из помещения самостоятельно, увидев пожар. Большинство из них на момент начала пожара были на работе, отметили в ГСЧС Харьковской области.



По данным местного издания Стена, вторым погибшим во время пожара оказался мужчина 60 лет. Пожарные нашли его, когда разбирали завалы в квартире на втором этаже дома.







