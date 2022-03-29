Пожар в частном доме на Черкащине: погибли 3 человека

"4 ноября в 8:45 в оперативно-координационный центр управления из села Вязовок поступило сообщение о пожаре в жилом доме на улице Независимости. На место происшествия прибыли спасатели Городищенской пожарно-спасательной части. При проведении разведки пожарные обнаружили в доме тела 3 погибших. Предварительно среди них двое пожилых людей и ребенок 2016 года рождения", - сообщили спасатели.