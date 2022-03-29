Пожар в частном доме на Черкащине: погибли 3 человека
11:20 04 ноября Киев, Украина
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что в результате пожара
, который произошел в селе Вязовок Черкасской области, погибли двое пожилых людей и ребенок 4-х лет.
"4 ноября в 8:45 в оперативно-координационный центр управления из села Вязовок поступило сообщение о пожаре в жилом доме на улице Независимости. На место происшествия прибыли спасатели Городищенской пожарно-спасательной части. При проведении разведки пожарные обнаружили в доме тела 3 погибших. Предварительно среди них двое пожилых людей и ребенок 2016 года рождения", - сообщили спасатели.
Сейчас на месте происшествия работают городищенские спасатели, местная пожарная команда из села Вязовок и мобильно-оперативная группа управления.
Сообщается, что в 09:30 пожар локализован.
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