Пожар в COVID-больнице Индии: погибли по меньшей мере 18 человек

12:21 01 Май Киев, Украина

Еще одна беда обрушилась на индийский многострадальный народ. По сообщению издание Hindustan Тimes, в городе Бхаруч в индийском штате Гуджарат произошел пожар в COVID-больнице. В пожаре погибли 18 пациентов с коронавирусом.

Отмечается, что возгорание началось в отделении интенсивной терапии. По предварительным данным, причина в коротком замыкании. К этому моменту огонь в больнице уже потушили.

Пациентов пострадавшего медучреждения перевели в другие клиники. Причины произошедшего выяснят специалисты.

Изначально сообщалось о 12 жертвах, однако позже их число возросло до 18.

Напомним, в начале апреля в индийском городе Нагпур также горела больница для пациентов с коронавирусом, жертвами которого стали четыре пациента.

А в конце марта горела COVID-больница в индийском мегаполисе Мумбаи. Тогда погибли шесть человек.