Пожар уничтожил дом в Днепропетровской области

11:02 03 Август Киев, Украина

В поселке Елизоветовка, Днепропетровской области, произошел масштабный пожар в частном доме, огонь уничтожил все вещи и крышу дома.

«2 августа в 18:23 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что на улице Тополиной поселка Елизоветивка Петриковского района, на территории частного домовладения горит одноэтажный жилой дом», — сообщили в Службе

По вызову были направлены пожарно-спасательная часть и отделение самостоятельной пожарной команды частного акционерного общества.

«По прибытии спасателей на место происшествия установлено, что огонь охватил всю площадь жилых помещений дома и перекинулся на крышу. Огнем уничтожены вещи домашнего обихода, мебель, техника и крыша дома. Общая площадь пожара составила 180 метров. кв», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате пожара пострадала гражданка 1996 года рождения, которая была госпитализирована в Каменскую городскую больницу № 8, с предварительным диагнозом — отравление продуктами горения.

Пожар удалось локализовать лишь в 19:05, а ликвидировать почти через 2 часа — в 20:05.