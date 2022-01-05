Пожар под Ровно: на месте дома осталось пепелище и куча обгоревшего мусора
14:43 05 Январь Киев, Украина
Утром, 5 января в селе Беловские Хутора Ровенской области произошел пожар
в одном из домовладений. На момент происшествия в доме находились 4 мужчин, один из которых, услышав запах дыма, вызвал спасателей и «скорую».
Об этом сообщает спикер главного управления ГСЧС
в Ровенской области Дмитрий Мельник.
"В 04:30 в среду, 5 января, ровенские спасатели получили сообщение о пожаре. Когда спасатели прибыли, деревянный дом был полностью охвачен огнем. В 07:10 пожар локализовали, в 09:45 полностью потушили. Авто «скорой» не смогло пройти по бездорожью, так что три километра от дороги медики вынуждены были идти пешком, а затем это же расстояние нести пострадавших", - говорится в сообщении.
В результате пожара погиб мужчина, еще один мужчина около 60 лет находится в больнице в критическом состоянии, предварительный диагноз: ожоги примерно 50% поверхности тела I-III ступеней, коматозное состояние остальные двое не получили серьезных травм. Дом сгорел дотла.
По словам Дмитрия Мельника, предварительная причина пожара – нарушение правил эксплуатации печного отопления.
«Возможно, они перетопили печку, не проследили, пока догорит, и легли спать, – говорит Дмитрий Мельник. — Хорошо, что кто-то проснулся и смог вызвать спасателей, потому что они действительно могли погибнуть. Дом в поле, вблизи никого».
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