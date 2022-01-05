Пожар под Ровно: на месте дома осталось пепелище и куча обгоревшего мусора

"В 04:30 в среду, 5 января, ровенские спасатели получили сообщение о пожаре. Когда спасатели прибыли, деревянный дом был полностью охвачен огнем. В 07:10 пожар локализовали, в 09:45 полностью потушили. Авто «скорой» не смогло пройти по бездорожью, так что три километра от дороги медики вынуждены были идти пешком, а затем это же расстояние нести пострадавших", - говорится в сообщении.