Пожар на заводе жидких обоев. Видео

12:25 18 Февраль Киев, Украина

В селе Сырники (Волынская областьпроизошел class="word">пожар на предприятииОб этом сообщают «Волынские новости».

Возгорание произошло около 11 утра на строительном предприятиизанимающемся изготовлением жидких обоевНа месте работает несколько пожарных машин.

Местных жителей просят закрыть окна и в ближайшее время не проводить много времени на улице.
 