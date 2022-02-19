Пожар на заводе жидких обоев. Видео

В селе Сырники (Волынская область) произошел class="word">пожар на предприятии. Об этом сообщают «Волынские новости».
Возгорание произошло около 11 утра на строительном предприятии, занимающемся изготовлением жидких обоев. На месте работает несколько пожарных машин.
Местных жителей просят закрыть окна и в ближайшее время не проводить много времени на улице.
Возгорание произошло около 11 утра на строительном предприятии, занимающемся изготовлением жидких обоев. На месте работает несколько пожарных машин.
Местных жителей просят закрыть окна и в ближайшее время не проводить много времени на улице.
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