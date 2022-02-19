Пожар на заводе жидких обоев. Видео

12:25 18 Февраль Киев, Украина

В селе Сырники ( Волынская область ) произошел class="word">пожар на предприятии . Об этом сообщают « Волынские новости ».



Возгорание произошло около 11 утра на строительном предприятии , занимающемся изготовлением жидких обоев . На месте работает несколько пожарных машин .



Местных жителей просят закрыть окна и в ближайшее время не проводить много времени на улице .