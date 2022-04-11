Пожар на воде: на Днепре в Киеве сгорела яхта

И на воде случаются пожары. Такой пожар произошел в Киеве посреди Днепра. Как стало известно, вблизи Жукового острова на реке горела яхта. Соответственно, для тушения горящего плавсредства были направлены пожарные катера.
По предварительной информации в результате пожара никто не пострадал.
По предварительным данным, люди, находившиеся на судне, были подобраны другой лодкой.
Ранее в Киеве горело общежитие Национального авиационного университета. Во время тушения огня спасатели эвакуировали с верхних этажей 120 человек.
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