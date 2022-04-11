Пожар на воде: на Днепре в Киеве сгорела яхта

16:05 14 ноября Киев, Украина

И на воде случаются пожары. Такой пожар произошел в Киеве посреди Днепра. Как стало известно, вблизи Жукового острова на реке горела яхта. Соответственно, для тушения горящего плавсредства были направлены пожарные катера.

По предварительной информации в результате пожара никто не пострадал.

"По прибытию было установлено, что на ориентировочном расстоянии 250 м от берега горит яхта длиной около 20 м. В 23:59 пожарные ликвидировали пожар", - сообщили в ГСЧС.

По предварительным данным, люди, находившиеся на судне, были подобраны другой лодкой.

Ранее в Киеве горело общежитие Национального авиационного университета. Во время тушения огня спасатели эвакуировали с верхних этажей 120 человек.