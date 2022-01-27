Пожар на полигоне твердых бытовых отходов в Кривом Роге

12:04 11 Сентябрь Киев, Украина

Пожары на полигонах твердых бытовых отходов стали для Украины экологическим ударом. Выделяемый при горении свалок дым содержит целый коктейль опасных для человека веществ. А процесс тушения сравним, разве что, с тушением торфяников. Вот и в Кривом Роге, как сообщила сегодня пресс-служба ГСЧС, с вечера четверга тушат пожар на полигоне твердых бытовых отходов.

"10 сентября в 20:38 в Службу спасения 101 поступило сообщение, что на улице Симбирцева в Саксаганском районе Кривого Рога, горит полигон твердых бытовых отходов", - говорится в сообщении.

По вызову были направлены дежурные отделения трех пожарно-спасательных частей ГСЧС области. Также, привлечена техника ООО Экоспецтранс (бульдозеры для развертывания крупногабаритного мусора), самосвал КРАЗ и техника КП Кривбасгорводоканал.

Отмечается, что по прибытию спасателей к месту происшествия было установлено, что на территории полигона твердых бытовых отходов горит мусор на площади 850 кв. м.

Возгорание локализовано в 1:20. Его ликвидация продолжается.

Напомним, несколькими днями ранее под Полтавой вспыхнул масштабный пожар на свалке. Позже стало известно, что его причиной мог быть поджог.