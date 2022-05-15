Пожар на мусорном полигоне в Сумской области

Жара принесла пожары и в Украину. Как сообщило сегодня, 11 августа, издание Ромны 24, поблизости села Пустовойтовка Роменского района Сумской области продолжается тушение пожара на местном полигоне твердых бытовых отходов.
Отмечается, что пожарные там работают со вчерашнего вечера.
При тушении спасатели задействовали рекордное количество техники. Причем не только своей, приспособлены тракторы, водовозы, экскаватор, принадлежащие аграриям, лесникам и дорожникам.
Накануне сообщалось, что столица Сербии Белград "утонула" в дыму и мгле после пожара на главной свалке города, который произошел в минувшее воскресенье.
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