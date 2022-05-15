Пожар на мусорном полигоне в Сумской области

16:20 11 августа Киев, Украина

Жара принесла пожары и в Украину. Как сообщило сегодня, 11 августа, издание Ромны 24, поблизости села Пустовойтовка Роменского района Сумской области продолжается тушение пожара на местном полигоне твердых бытовых отходов.

"По информации ГПСЧ 14, пожар охватил 1 га мусоросвалки. Причина возгорания устанавливается", – говорится в сообщении.

Отмечается, что пожарные там работают со вчерашнего вечера.

При тушении спасатели задействовали рекордное количество техники. Причем не только своей, приспособлены тракторы, водовозы, экскаватор, принадлежащие аграриям, лесникам и дорожникам.

Накануне сообщалось, что столица Сербии Белград "утонула" в дыму и мгле после пожара на главной свалке города, который произошел в минувшее воскресенье.