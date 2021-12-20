Пожар на Луганщине: Киев просит прекратить огонь

15:43 08 Июль Киев, Украина





Об этом сообщили в пресс-службе ОП в среду, 8 июля.



Отметим, что перед встречей с участниками



Также в связи с сильным ветром и высокой температурой воздуха, что может перебросить огонь на соседние населенные пункты, глава ОП призвал участников ТКГ к обеспечению установления режима прекращения огня. На заседании Трехсторонней контактной группы, руководитель Офиса президента Андрей Ермак призвал к прекращению огня на Донбассе из-за масштабных пожаров на Луганщине.Об этом сообщили в пресс-службе ОП в среду, 8 июля.Отметим, что перед встречей с участниками ТГК Ермак рассказал о масштабном лесном пожаре неподалеку от линии разграничения сил и средств в Луганской области. Так, из-за огня пострадал населенный пункт и погибли люди. Сейчас очаги горения наблюдаются в лесных массивах вблизи сел Смоляниново, Капитаново и Вороново.Также в связи с сильным ветром и высокой температурой воздуха, что может перебросить огонь на соседние населенные пункты, глава ОП призвал участников ТКГ к обеспечению установления режима прекращения огня.

"Считаю, что на очередном заседании ТКГ стоит в очередной раз предметно рассмотреть вопрос установления режима тишины", - сказал Ермак, добавив, что главная задача - недопущение новых жертв среди мирного населения.

По последним данным известно о семи погибших.



Напомним, пожар начался утром 7 июля. В районе поселков Волчье и Смоляниново Новоайдарского района пожар охватил около 85 га, местных жителей эвакуировали. Также пожар разгорелся неподалеку от с. Капитаново Новоайдарского района на территории Капитановского лесничества, площадь составила около 40 га.



Огнем уничтожено около 80 дачных домов и 30 жилых домов в селе Смоляниново.