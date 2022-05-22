Появилось видео вчерашнего потопа в Хмельницком

12:24 18 августа Киев, Украина

Во вторник, 17 августа, ливни и грозы в сопровождении шквального ветра и града натворили много бед в семи областях Украины. В Хмельницком, как и во многих населенных пунктах, после мощного ливня начались проблемы с электричеством и транспортом, были затоплены улицы, ветер повалил деревья.

Сообщается, что непогода началась около 17 часов и превратила некоторые улицы в реки. Затопило часть улицы Панаса Мирного на Озерной. На отрезке улицы рядом с озером вода полностью покрыла дорогу и потоком стекала прямо в водоем.

Масштабы стихии можно увидеть в видео.

Ранее сообщалось, что во Львове в результате грозы и ураганного ветра были повалены десятки деревьев и подтоплены улицы.