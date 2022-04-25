Появилось видео обыска и задержания лиц, "собиравшихся убить Соловьёва"

19:17 25 апреля Киев, Украина

ФСБ рф сняло занимательное кино о задержании "неонацистов", которые якобы планировали убийство пропагандиста Соловьева, "по заказу СБУ".

В частности, на кадрах можно увидеть, как люди в форме ФСБ штурмуют квартиру и задерживают "неонацистов". На ролике также запечатлено оружие, символика со свастикой, диски с игрой Sims 3, зелёный парик, книга умершего в тюрьме российского неонациста Максима "Тесака" Марцинкевича и само собой, портрет Гитлера.

Кроме того, в кадрах появляется некая книга, дарственная надпись на которой гласит: "Тимохе. Спасибо за неоценимую поддержку… Убивай, чтобы жить, живи, чтобы убивать. Подпись Неразборчива".

По всей вероятности, фабриковавшим эти "вещественных доказательства" чекистам велели подписать книгу так, чтобы невозможно было разобрать дарителя. Ну они и написали "Подпись Неразборчива".

На видео также показан допрос. Оперативникам ФСБ на камеру они рассказали, что оружие, найденное по местам их жительства, должно было быть использовано для убийства не только Соловьева, но таких журналистов:

Дмитрий Киселев (генеральный директор агентства "Россия Сегодня")

Маргарита Симоньян (главный редактор канала RT, агентств Sputnik и "Россия Сегодня")

(главный редактор канала RT, агентств Sputnik и "Россия Сегодня") Тигран Кеосаян (ведущий программы "Международная пилорама" на канале НТВ, супруг Симоньян)

Ольга Скабеева (ведущая ток-шоу "60 минут" на канале "Россия-1")

Евгений Попов (ведущий ток-шоу "60 минут" на канале "Россия-1", супруг Скабеевой)

Также задержанные лица на видео уточнили, что "действовали по указанию СБУ", и планировали убить журналистов "в кратчайшие сроки".

Помимо этого, по словам людей, запечатленных на видео, в их задачи входил поджог автомобилей с символикой поддержки войны РФ против Украины, а также военкоматов на территории государства-агрессора.