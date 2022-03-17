Появились новые подробности исчезновения начштаба одесской погранслужбы

17:34 18 июня Киев, Украина

Продолжаются поиски пропавшего в Одессе начальника штаба Одесского отряда морской пограничной охраны Алексея Черткова. По сообщению замглавы Нацполиции Максима Цуцкеридзе, перед исчезновением офицер проиграл в казино.

Пограничник занял деньги у многих людей, в том числе у своих коллег по службе, а за несколько дней до пропажи проиграл крупную сумму в казино. При обыске кабинета обнаружили его записку с текстом: "Я уже не могу вам платить", но пока непонятно, кому она предназначалась.

"Он записывал, когда и у кого брал средства в долг, а также в каких заведениях играл. Во время допросов мы эту информацию подтвердили", - сказал Цуцкеридзе.

В день исчезновения Чертков шел на работу, ему позвонил начальник, сообщил об отмене совещания и разрешил вернуться домой.

Спустя два дня нашли человека, видевшего пропавшего пограничника в Одессе, но другой информации о его местонахождении нет.

Чертков также пытался вернуться домой, но у них с женой возник бытовой конфликт, после которого мужчина снова ушел. Эти сведения подтверждают соседи и записи, которые Алексей Чертков хранил в своем кабинете.

По словам Цуцкеридзе, военного продолжают разыскивать в рамках уголовного производства об умышленном убийстве - это стандартная процедура в отношении всех людей, пропавших без вести. Пока неизвестно, выехал Чертков из Одессы или остался в городе.