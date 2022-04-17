Поваленные непогодой деревья стали причиной смерти двоих человек

В двух селах, расположенных в пригороде Киева, из-за поваленных шквальным ветром деревьев погибли два человека.
Об этом сообщает ГСЧС в утренней сводке в воскресенье, 18 июля.
Указано, что инциденты произошли в селах Гавриловка и Сухолучье Вышгородского района. Около 16:00 там осложнились погодные условия (дождь, порывы ветра).
"Подразделениями ГСЧС убрано четыре поваленных дерева. К работам привлекалось восемь человек и две единицы техники", – говорится в сообщении.
Кроме того, утром 18 июля из-за плохих погодных условий был обесточен 101 населенный пункт в трех областях (Киевская – 53, Житомирская – 35 и Черниговская – 13)
Указано, что инциденты произошли в селах Гавриловка и Сухолучье Вышгородского района. Около 16:00 там осложнились погодные условия (дождь, порывы ветра).
"Подразделениями ГСЧС убрано четыре поваленных дерева. К работам привлекалось восемь человек и две единицы техники", – говорится в сообщении.
Кроме того, утром 18 июля из-за плохих погодных условий был обесточен 101 населенный пункт в трех областях (Киевская – 53, Житомирская – 35 и Черниговская – 13)
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