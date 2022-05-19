Потерявшийся на Говерле мальчик был найден в горах через сутки

Поиски потерявшегося во время подъема на Говерлу ребенка закончились благополучно. По сообщению пресс-службы Министерства внутренних дел Украины, ребенок был обнаружен группой волонтеров ровно через сутки после пропажи.
В пресс-службе МВД подчеркнули, что потерявшийся накануне в субботу на Говерле ребенок найден в 19:27 вечера воскресенья. Его нашла группа волонтеров на маршруте в сторону горы Кукул.
В свою очередь, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщает, что ребенка нашли живым.
Отмечается, что нашли ребенка на горе Большая Космецтка на расстоянии более 2 км на границе с Закарпатьем. Сейчас мальчика спускают.
Напомним, что 14 августа около 19.05 во время подъема по зеленому маршруту на гору Говерла вблизи пгт Ворохта группы туристов в составе 6 человек из города Коломыя, отстал от группы и заблудился мальчик 2015 года рождения. Немедленно были организованы поисковые работы с последующим наращиванием сил и средств.
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