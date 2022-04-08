Потери врага по состоянию на 6 апреля

10:41 06 апреля Киев, Украина

Генеральный штаб ВСУ обновил информацию о потерях оккупантов с 24 февраля по 6 апреля.



Общие боевые потери противника с 24.02 по 06.04 ориентировочно составили:

личного состава / personnel – примерно 18600 человек,

танков / tanks ‒ 684 ед,

боевых бронированных машин / APV ‒ 1861 ед,

артиллерийских систем / artillery systems – 332 ед,

РСЗО / MLRS – 107 ед,

средства ПВО / Anti-aircraft warfare systems – 55 ед,

самолетов / aircraft – 150 ед,

вертолетов / helicopters – 135 ед,

автомобильной техники / vehicles – 1324 ед,

корабли /катера/boats/cutters – 7 ед,

цистерн с ГСМ / fuel tanks – 76,

БПЛА оперативно-тактического уровня/UAV operational-tactical level – 96.

специальная техника/special equipment – 25.

пусковые установки ОТРК/ТРК/mobile SRBM system – 4.

Данные уточняются.