Потери врага по состоянию на 6 апреля

Генеральный штаб ВСУ обновил информацию о потерях оккупантов с 24 февраля по 6 апреля.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 06.04 ориентировочно составили:
Общие боевые потери противника с 24.02 по 06.04 ориентировочно составили:
- личного состава / personnel – примерно 18600 человек,
- танков / tanks ‒ 684 ед,
- боевых бронированных машин / APV ‒ 1861 ед,
- артиллерийских систем / artillery systems – 332 ед,
- РСЗО / MLRS – 107 ед,
- средства ПВО / Anti-aircraft warfare systems – 55 ед,
- самолетов / aircraft – 150 ед,
- вертолетов / helicopters – 135 ед,
- автомобильной техники / vehicles – 1324 ед,
- корабли /катера/boats/cutters – 7 ед,
- цистерн с ГСМ / fuel tanks – 76,
- БПЛА оперативно-тактического уровня/UAV operational-tactical level – 96.
- специальная техника/special equipment – 25.
- пусковые установки ОТРК/ТРК/mobile SRBM system – 4.
Данные уточняются.
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