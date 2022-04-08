Потери врага по состоянию на 6 апреля

10:41 06 апреля Киев, Украина

Генеральный штаб ВСУ обновил информацию о потерях оккупантов с 24 февраля по 6 апреля.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 06.04 ориентировочно составили:
  • личного состава / personnel – примерно 18600 человек,
  • танков / tanks ‒ 684 ед,
  • боевых бронированных машин / APV ‒ 1861 ед,
  • артиллерийских систем / artillery systems – 332 ед,
  • РСЗО / MLRS – 107 ед,
  • средства ПВО / Anti-aircraft warfare systems – 55 ед,
  • самолетов / aircraft – 150 ед,
  • вертолетов / helicopters – 135 ед,
  • автомобильной техники / vehicles – 1324 ед,
  • корабли /катера/boats/cutters – 7 ед,
  • цистерн с ГСМ / fuel tanks – 76,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня/UAV operational-tactical level – 96.
  • специальная техника/special equipment – 25.
  • пусковые установки ОТРК/ТРК/mobile SRBM system – 4.
Данные уточняются.
 
Фото: Потери врага по состоянию на 6 апреля