Потери военной техники оккупанта по состоянию на 1 марта:
— 29 самолетов;
— 29 вертолетов;
— 198 танков;
— 846 боевых бронированных машин;
— 77 артиллерийских систем;
— 7 ПВО;
— 24 реактивных систем залпового огня;
— 3 беспилотника;
— 60 кораблей;
— 2 катера;
— 305 тягачей.
— 29 самолетов;
— 29 вертолетов;
— 198 танков;
— 846 боевых бронированных машин;
— 77 артиллерийских систем;
— 7 ПВО;
— 24 реактивных систем залпового огня;
— 3 беспилотника;
— 60 кораблей;
— 2 катера;
— 305 тягачей.
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