Посылка с бриллиантами: таможенники пресекли ввоз контрабанды в Украину

Сотрудники киевской таможни пресекли попытку ввоза из США в Днепр посылки с драгкамнями стоимостью 295 тысяч гривен.
Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы на странице в Facebook.
Посылка с драгоценностями прибыла в Днепр из американского Балтимора. По декларации, должен был находиться только распределитель документов с заявленной стоимостью 0 долларов.
Однако, во время проверки посылки на сканере таможенники заметили сторонние вложения, не указанные в сопроводительных документах.
Как определили эксперты, это драгоценные камни первого порядка: алмазы ограненные (бриллианты) общей стоимостью 295 тыс. грн (10,7 тысяч долларов США).
Самый крупный из них – камень коричневого цвета массой 3,02 карата и размером 10,58х7,68мм. Стоимость этого камня оценивается в 5,5 тысяч долларов США.
Остальные камни – в бриллиантовой огранке и огранке Радиант-57. На четырех бриллиантах обнаружены обозначения, нанесенные лазерной гравировкой, заметной лишь под микроскопом.
Согласно международным нормам, запрещено вкладывать драгоценные камни в посылки без объявленной ценности.
Драгоценные камни изъяли, проводится следствие.
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