Посылка с бриллиантами: таможенники пресекли ввоз контрабанды в Украину

13:48 23 Март Киев, Украина

Сотрудники киевской таможни пресекли попытку ввоза из США в Днепр посылки с драгкамнями стоимостью 295 тысяч гривен.



Об этом



Посылка с драгоценностями прибыла в Днепр из американского Балтимора. По декларации, должен был находиться только распределитель документов с заявленной стоимостью 0 долларов.



Однако, во время проверки посылки на сканере таможенники заметили сторонние вложения, не указанные в сопроводительных документах. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы на странице в Facebook.Посылка с драгоценностями прибыла в Днепр из американского Балтимора. По декларации, должен был находиться только распределитель документов с заявленной стоимостью 0 долларов.Однако, во время проверки посылки на сканере таможенники заметили сторонние вложения, не указанные в сопроводительных документах.

"Во время распаковки отправления было обнаружено 5 ограненных камней массой от 0,18 до 3,02 карат. Цвета – от прозрачного до коричневого. Полиэтиленовые пакетики, в которых они находились, содержали характерные для бриллиантов отметки", - говорится в сообщении.

Как определили эксперты, это драгоценные камни первого порядка: алмазы ограненные (бриллианты) общей стоимостью 295 тыс. грн (10,7 тысяч долларов США).



Самый крупный из них – камень коричневого цвета массой 3,02 карата и размером 10,58х7,68мм. Стоимость этого камня оценивается в 5,5 тысяч долларов США.



Остальные камни – в бриллиантовой огранке и огранке Радиант-57. На четырех бриллиантах обнаружены обозначения, нанесенные лазерной гравировкой, заметной лишь под микроскопом.



Согласно международным нормам, запрещено вкладывать драгоценные камни в посылки без объявленной ценности.



Драгоценные камни изъяли, проводится следствие.