Пострадало жилье и автомобили активистов, спасающих Осокорки от застройки. Фото

11:17 14 Январь Киев, Украина

В ночь на 14 января неизвестные забросали красной краской дом основателя движения «Гонор», бывшего главы киевской ячейки «Национального корпуса» Сергея Филимонова и окна квартиры его побратима Игоря Маляра.