Пострадало жилье и автомобили активистов, спасающих Осокорки от застройки. Фото

В ночь на 14 января неизвестные забросали красной краской дом основателя движения «Гонор», бывшего главы киевской ячейки «Национального корпуса» Сергея Филимонова и окна квартиры его побратима Игоря Маляра.
Об этом Филимонов сообщил на своей странице в Facebook .
Он связывает эту атаку с тем, что движение Гонор поддерживает местных жителей в борьбе за экопарк Осокорки.
Филимонов обвиняет в нападении руководство застройщика компании Stolitsa Group. «Непосредственно саму атаку, скорее всего, выполняли люди, управляющие титушками застройщика», – считает он.
Филимонов сообщил, что, кроме краски, во двор дома его семьи еще бросили голову свиньи.
Напомним, на Осокорках, между озерами Небреж и Тягле, планировалось построить 43 дома высотой 26-27 этажей. Против строительства выступают активисты ОО "Экопарк Осокорки" и местные жители, считая, что зеленая зона не должна быть застроена. Позже застройщик презентовал обновленный проект ЖК, в котором количество домов сократили вдвое – до 25, однако судя по визуализации, этажность осталась прежней.
Предварительно обанкротившийся банк «Аркада» рассчитывал продать около 13 тысяч квартир. Департамент градостроительства и архитектуры КГГА рекомендовал застройщику ЖК «Патриотика на озерах» скорректировать проект, уменьшив количество домов комплекса в соответствии с количеством квартир, которые уже купили инвесторы.
Достроить 11 тысяч квартир вкладчиков банка "Аркада" взялась компания Stolitsa Group. В КГГА анонсировали подписание меморандума о достройке жилых комплексов "Патриотика", "Эврика", а также "Патриотика на озерах" - против последнего выступают местные жители и активисты, ведь он должен расположиться на месте зеленой зоны между озерами Небреж и Тягле.
Он связывает эту атаку с тем, что движение Гонор поддерживает местных жителей в борьбе за экопарк Осокорки.
Филимонов обвиняет в нападении руководство застройщика компании Stolitsa Group. «Непосредственно саму атаку, скорее всего, выполняли люди, управляющие титушками застройщика», – считает он.
Филимонов сообщил, что, кроме краски, во двор дома его семьи еще бросили голову свиньи.
Напомним, на Осокорках, между озерами Небреж и Тягле, планировалось построить 43 дома высотой 26-27 этажей. Против строительства выступают активисты ОО "Экопарк Осокорки" и местные жители, считая, что зеленая зона не должна быть застроена. Позже застройщик презентовал обновленный проект ЖК, в котором количество домов сократили вдвое – до 25, однако судя по визуализации, этажность осталась прежней.
Предварительно обанкротившийся банк «Аркада» рассчитывал продать около 13 тысяч квартир. Департамент градостроительства и архитектуры КГГА рекомендовал застройщику ЖК «Патриотика на озерах» скорректировать проект, уменьшив количество домов комплекса в соответствии с количеством квартир, которые уже купили инвесторы.
Достроить 11 тысяч квартир вкладчиков банка "Аркада" взялась компания Stolitsa Group. В КГГА анонсировали подписание меморандума о достройке жилых комплексов "Патриотика", "Эврика", а также "Патриотика на озерах" - против последнего выступают местные жители и активисты, ведь он должен расположиться на месте зеленой зоны между озерами Небреж и Тягле.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии