Поставляли ВСУ бракованные мины: СБУ разоблачила предпринимателей

16:01 18 августа Киев, Украина





Речь идет о выполнении оборонного контракта на поставку украинскому войску артиллерийских мин на общую сумму почти 270 млн. грн.



По данным следствия, к сделке причастны руководители трех частных компаний, получивших заказы от Министерства обороны на производство данного вида боеприпасов. Согласно подписанным договорам, предприниматели должны были отгрузить боевые средства поражения до февраля 2022 года.



Однако к этому сроку компании поставили в Минобороны лишь часть заказанных мин, которые к тому же оказались бракованными из-за использования некачественного пороха. Такой технический недостаток делает невозможным применение боеприпасов в боевых условиях и Контрразведка СБУ разоблачила коррупционную схему, которая привела к срыву государственного заказа на производство крупной партии боеприпасов для ВСУ в преддверии полномасштабного вторжения россии.Речь идет о выполнении оборонного контракта на поставку украинскому войску артиллерийских мин на общую сумму почти 270 млн. грн.По данным следствия, к сделке причастны руководители трех частных компаний, получивших заказы от Министерства обороны на производство данного вида боеприпасов. Согласно подписанным договорам, предприниматели должны были отгрузить боевые средства поражения до февраля 2022 года.Однако к этому сроку компании поставили в Минобороны лишь часть заказанных мин, которые к тому же оказались бракованными из-за использования некачественного пороха. Такой технический недостаток делает невозможным применение боеприпасов в боевых условиях и

приводит к выведению из строя самого артвооружения.

Именно этот факт был разоблачен специалистами оборонного ведомства в ходе испытаний артиллерийских мин. После этого бракованную партию средств поражения вернули компаниям-производителям для устранения выявленных недостатков.



Впрочем, предприниматели до сих пор не устранили технические неисправности военной продукции и, как следствие, не поставили украинским защитникам ни одной единицы боеприпасов по госзаказу.



На основании собранных доказательств двум руководителям компаний поставлено в известность о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в крупных размерах).



Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к сделке. Злоумышленникам грозит до 8 лет тюрьмы.