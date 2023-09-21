Поставляли рф продукцию для атомной энергетики: СБУ разоблачила руководителей сумского завода

12:13 21 сентября Киев, Украина

Руководителям одного из заводов города Сумы, поставлявшим в россию стратегически важную продукцию для атомной энергетики и нефтегазовой отрасли, сообщили о подозрении.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ



Речь идет о насосном оборудовании, которое производится на одном из заводов в Сумах. Это предприятие входит в структуру русской финансово-промышленной группы ГМС, которая является одним из огромнейших «доноров» бюджета россии.



В результате следственных действий арестован уставный капитал, недвижимое и движимое имущество украинского завода на общую сумму почти 365 млн. грн.



По данным следствия, после полномасштабного вторжения россии руководство сумского завода разработало схему поставки украинской продукции в россию в обход наложенных санкций.



Для маскировки преступной деятельности злоумышленники задействовали подконтрольные коммерческие структуры из нескольких стран Европы и Азии. Установлено, что иностранные предприятия закупали насосное оборудование якобы для своих нужд, а затем переправляли его конечным

заказчикам в рф.

Кроме этого, чиновники поставляли украинское насосное оборудование в две азиатские страны для строительства атомных электростанций под руководством Росатома.



Во время обысков по местам работы и фактическому проживанию фигуранты изъяли документы, компьютерную технику и мобильные телефоны с доказательствами сделки.



В настоящее время двум должностным лицам завода доложено о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность, совершенная организованной группой).



Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.



Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы.