Поставлял в рф комплектующие для военных субмарин: СБУ задержала харьковского предпринимателя

19:02 02 февраля Киев, Украина

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили харьковского дельца, который в обход санкции СНБО поставлял в рф товары двойного назначения, в частности, комплектующие для военных субмарин.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ

Чтобы обойти запрет на военно-техническое сотрудничество с рф, он создал свою компанию, которая закупала товары двойного назначения у украинских предприятий и под видом «гражданских приборов» поставлял их в россию.



Впрочем, как установила СБУ, на самом деле продукция использовалась для оснащения флота государства-агрессора. В частности, для оборудования подлодок, с которых рашисты запускают ракеты по Украине.

После полномасштабного вторжения делец пытался наладить новый канал доставки товаров в рф через третьи страны. Впрочем, благодаря реакции СБУ это удалось предотвратить.



Мужчине сообщено о подозрении в нарушении порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю. Ему грозит ограничение свободы на срок до 5 лет.