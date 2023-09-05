Поставлял некачественную форму для ВСУ: разоблачен киевский предприниматель

Директор частной фирмы в Киеве поставлял некачественную форменную одежду для ВСУ. Общая стоимость сделок составила 35 млн. грн.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора Украины.
Сообщается, что в 2022 г. между воинской частью и швейной фабрикой были заключены соглашения на поставку одежды для военнослужащих подразделений Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины. Речь шла о поставках ветровлагозащитных и утепленных зимних курток, а также летних полевых костюмов.
Решается вопрос об избрании подозреваемого меры пресечения. Устанавливаются другие лица, имеющие отношение к совершению преступления, в частности, среди военных должностных лиц.
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