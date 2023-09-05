Поставлял некачественную форму для ВСУ: разоблачен киевский предприниматель

12:57 11 августа Киев, Украина

Директор частной фирмы в Киеве поставлял некачественную форменную одежду для ВСУ . Общая стоимость сделок составила 35 млн. грн.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора Украины.

Сообщается, что в 2022 г. между воинской частью и швейной фабрикой были заключены соглашения на поставку одежды для военнослужащих подразделений Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины. Речь шла о поставках ветровлагозащитных и утепленных зимних курток, а также летних полевых костюмов.

"Воспользовавшись неотложной потребностью в обеспечении украинских военнослужащих одеждой, компания получила сначала предоплату в сумме более 5 млн грн, а впоследствии оставшиеся оговоренные договорами средств. Однако изготовленные ею товары оказались ненадлежащего качества. По выводам экспертов, военная форма не отвечает техническим условиям и не может использоваться по назначению. Сумма нанесенного ущерба составляет более 35 млн грн", - говорится в сообщении.

Решается вопрос об избрании подозреваемого меры пресечения. Устанавливаются другие лица, имеющие отношение к совершению преступления, в частности, среди военных должностных лиц.