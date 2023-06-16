Последствия взрыва Каховской ГЭС: общины Днепропетровской области без воды

18:11 12 июня Киев, Украина

После взрыва Каховской ГЭС, Каховское водохранилище продолжает испытывать обмеление, и настоящий уровень его воды становится непредсказуемым.

В нескольких общинах Днепропетровской области отсутствует централизованное водоснабжение, по словам Сергея Лысака, председателя областной государственной администрации.

Он подчеркнул, что Никопольщина полностью лишилась воды, а Грушевская община в Криворожском районе осталась без водоснабжения полностью, а Зеленодольская - частично.

Согласно информации от начальника Криворожского регионального водопроводно-канализационного управления, Евгения Ситниченко, также частично отсутствует водоснабжение в Апостоловской общине.
 
"В Криворожском районе вода подается по графику. На Никопольщину уже было доставлено более десяти цистерн с водой, каждая вмещает 70 тонн. Было задействовано 18 пожарных машин и около пятидесяти водовозов... В районе было организовано 53 пункта выдачи воды. Бизнес и международные партнеры предоставляют бутилированную воду для жителей", - отметил Лысак.