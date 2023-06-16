Последствия взрыва Каховской ГЭС: общины Днепропетровской области без воды

После взрыва Каховской ГЭС, Каховское водохранилище продолжает испытывать обмеление, и настоящий уровень его воды становится непредсказуемым.
В нескольких общинах Днепропетровской области отсутствует централизованное водоснабжение, по словам Сергея Лысака, председателя областной государственной администрации.
Он подчеркнул, что Никопольщина полностью лишилась воды, а Грушевская община в Криворожском районе осталась без водоснабжения полностью, а Зеленодольская - частично.
Согласно информации от начальника Криворожского регионального водопроводно-канализационного управления, Евгения Ситниченко, также частично отсутствует водоснабжение в Апостоловской общине.
В нескольких общинах Днепропетровской области отсутствует централизованное водоснабжение, по словам Сергея Лысака, председателя областной государственной администрации.
Он подчеркнул, что Никопольщина полностью лишилась воды, а Грушевская община в Криворожском районе осталась без водоснабжения полностью, а Зеленодольская - частично.
Согласно информации от начальника Криворожского регионального водопроводно-канализационного управления, Евгения Ситниченко, также частично отсутствует водоснабжение в Апостоловской общине.
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