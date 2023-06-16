Последствия взрыва Каховской ГЭС: общины Днепропетровской области без воды

"В Криворожском районе вода подается по графику. На Никопольщину уже было доставлено более десяти цистерн с водой, каждая вмещает 70 тонн. Было задействовано 18 пожарных машин и около пятидесяти водовозов... В районе было организовано 53 пункта выдачи воды. Бизнес и международные партнеры предоставляют бутилированную воду для жителей", - отметил Лысак.