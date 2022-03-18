Последствия предрассветной атаки на Киев. Фото

07:57 15 марта Киев, Украина





Подразделением ГСЧС спасен 1 человек, который госпитализирован в больницу.



На месте было привлечено 10 человек личного состава и 2 ед. техники ГУ ГСЧС в г. Киеве. Подольском районе Киева вследствие попадания боеприпаса в десятиэтажный жилой дом произошло возгорание с 1 по 5 этажа.Подразделением ГСЧС спасен 1 человек, который госпитализирован в больницу.На месте было привлечено 10 человек личного состава и 2 ед. техники ГУ ГСЧС в г. Киеве.





Также, 15 марта в районе Осокорков в результате обстрела произошло попадание боеприпасов в двухэтажный частный жилой дом с последующим возгоранием.



Пожар был ликвидирован в 06:40. Жертв и пострадавших нет.