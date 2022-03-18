Последствия предрассветной атаки на Киев. Фото

В Подольском районе Киева вследствие попадания боеприпаса в десятиэтажный жилой дом произошло возгорание с 1 по 5 этажа.
Подразделением ГСЧС спасен 1 человек, который госпитализирован в больницу.
На месте было привлечено 10 человек личного состава и 2 ед. техники ГУ ГСЧС в г. Киеве.
Подразделением ГСЧС спасен 1 человек, который госпитализирован в больницу.
На месте было привлечено 10 человек личного состава и 2 ед. техники ГУ ГСЧС в г. Киеве.
Также, 15 марта в районе Осокорков в результате обстрела произошло попадание боеприпасов в двухэтажный частный жилой дом с последующим возгоранием.
Пожар был ликвидирован в 06:40. Жертв и пострадавших нет.
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