Последствия предрассветной атаки на Киев. Фото

07:57 15 марта Киев, Украина

В Подольском районе Киева вследствие попадания боеприпаса в десятиэтажный жилой дом произошло возгорание с 1 по 5 этажа.

Подразделением ГСЧС спасен 1 человек, который госпитализирован в больницу.

На месте было привлечено 10 человек личного состава и 2 ед. техники ГУ ГСЧС в г. Киеве.
 
Фото: Последствия предрассветной атаки на Киев
Фото: Последствия предрассветной атаки на Киев 01
 


Также, 15 марта в районе Осокорков в результате обстрела произошло попадание боеприпасов в двухэтажный частный жилой дом с последующим возгоранием. 

Пожар был ликвидирован в 06:40. Жертв и пострадавших нет. 
 
Фото: Последствия предрассветной атаки на Киев 02
Фото: Последствия предрассветной атаки на Киев 03