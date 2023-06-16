Последствия подтопления: нефтепродукты обнаружены в Камышанах Херсонщины

19:32 13 июня Киев, Украина

В поселке Камышаны Херсонской территории, пострадавшей от подтопления после подрыва Каховской ГЭС захватчиками, обнаружено обширное пятно нефтепродуктов.



Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.



При активной работе коммунальных служб и спасателей ГСЧС по ликвидации последствий и откачке воды из подвалов в Камышанах, они столкнулись с проблемой контаминации нефтепродуктами.



Администрация принимает меры для надлежащей очистки этого загрязнения, однако это будет возможно только после полного отступления воды. Также отмечается, что процесс откачки воды из подвалов уже начался в Степановском старостате.



В Антоновке, где продолжаются обстрелы, также замечено наводнение улицы в прибрежной зоне.



Для борьбы с этим подтоплением уже были привезены насосы, а в скором времени доставят шланги для эффективного откачивания воды и ила.



Все три старостата получают гуманитарную помощь для пострадавших жителей.