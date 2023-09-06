Последствия ночной атаки рашистов на Киевскую область: разрушения и пострадавшие

10:05 30 августа Киев, Украина

В ночь на 30 августа российские войска нанесли массированный удар по Киевской области. В результате атаки были повреждены и разрушены жилые дома, на территории кладбища произошло возгорание.



Как сообщили в МВД, в Фастовском и Бучанском районах области возникли пожары, которые были оперативно ликвидированы.



В результате падения обломков ракет и боеприпасов было повреждено более шести частных домов в одном из районов области.



Из-за возгорания дома после попадания обломков ожоги получила 69-летняя женщина. Незначительные порезы также получили 43-летний и 49-летний мужчины одного из домовладений. Разрушениям подверглись и гаражные помещения. Уничтожены два автомобиля.