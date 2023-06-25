Последствия ночной атаки на Запорожье

Под огнем российских агрессоров находятся прифронтовые населенные пункты Запорожья и сам областной центр. Сегодня, в воскресенье, Запорожская ОВА сообщила об очередном ночном обстреле по пригороду Запорожья.
В результате атаки повреждены припаркованные грузовики и здания, расположенные рядом. К счастью, люди не пострадали.
Кроме того, россияне за сутки обстреляли 23 населенных пункта Запорожской области. Враг применил беспилотники, РСЗО, артиллерию. В результате атак повреждены 15 домов.
Напомним, сегодня ночью в Запорожье раздались взрывы. В городе и области была объявлена воздушная тревога.
Ранее стало известно, что россияне обстреляли город Никополь, а также ряд других населенных пунктов Днепропетровской области. Один человек получил ранения, есть повреждения домов и другой инфраструктуры.
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