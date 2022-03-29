Последствия непогоды: в восстановлении линий электропередач нуждаются 302 населенных пункта Украины
09:29 01 июля Киев, Украина
Ливень, град и шквальный ветер стали причиной отсутствия электроснабжения в 302 населенных пунктах Украины.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"По состоянию на 7.00 1 июля в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП
обесточены 302 населенных пункта в 6 областях (Львовская - 191, Тернопольская - 79, Черновицкая - 23, Киевская - 6, Кировоградская - 2 и Днепропетровска - 1)", - говорится в сообщении на сайте ведомства в четверг утром.
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