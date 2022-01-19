Последствия непогоды в Черновицкой области. Фото

12:18 18 Январь Киев, Украина

В Черновицкой области ветер сорвал крыши со зданий школ и больниц, также много деревьев свалило на дорогу, без электроэнергии осталась одна котельная.



Об этом сообщает «Общественное».



По информации центра, наибольшее количество обращений касается повреждений кровли. В частности, 17 января на улице Главки, на территории детского сада, упало дерево на дом и повредило кровлю.



Также частично сорвало кровлю на улицах Главной, Карамзина, Пирогова и Героев Майдана.



Из-за обесточения приостановили работу котельную на улице Вильде. От этой котельной тепло получают дом на улице Героев Майдана, помещение гимназии №5 и спецшколы №3. Об этом сообщили в пресс-службе департамента инфраструктуры и благоустройства. Также из-за обесточивания не работает светофор на пересечении улиц Героев Майдана и Загулы.



В области повреждена крыша школы в селе Валя Кузьмина. Там сорвало около 30 квадратных метров кровли. Об этом говорится в сообщении на сайте спасателей. За сутки убрали 21 поваленное дерево и отбуксировали три автомобиля. Травмированных нет.



В Кицманской больнице сорвало несколько металлических листов кровли . Работники медучреждения восстановили поврежденную крышу своими силами. Об этом сообщил директор Владимир Хромюк.





