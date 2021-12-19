Последствия гололеда в столице - за день более 100 ДТП

18:07 08 Декабрь Киев, Украина

8 декабря по состоянию на 16.00 в Киеве зарегистрировано 112 сообщений о дорожно-транспортных происшествиях.





Патрульные в усиленном режиме прорабатывают



Во избежание опасных ситуаций, травматизма патрульные рекомендуют следовать следующим советам:



Водителям: Об этом сообщает Патрульная полиция Киева.Патрульные в усиленном режиме прорабатывают ДТП и оперативно возобновляют движение.Во избежание опасных ситуаций, травматизма патрульные рекомендуют следовать следующим советам:

соблюдайте скоростной режим и безопасную дистанцию

откажитесь от рискованных маневрирований, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к созданию аварийных ситуаций.

приближаясь к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений, снижайте скорость до минимума

Пешеходам:

будьте внимательны на проезжей части и переходите дорогу только в разрешенных для этого местах.

учитывайте, что тормозной путь на скользкой дороге увеличивается в 4-5 раз.

На данный момент на дорогах столицы работают сразу несколько служб «Киевавтодора» . Работает и техника для обработки дорог и мостов противогололедными средствами. Усилено внимание к состоянию покрытия на путепроводах, подъемах и спусках, брусчатке, тротуарах. В настоящее время задействована 131 единица спецтехники.