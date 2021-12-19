Последствия гололеда в столице - за день более 100 ДТП

8 декабря по состоянию на 16.00 в Киеве зарегистрировано 112 сообщений о дорожно-транспортных происшествиях.
Об этом сообщает Патрульная полиция Киева.
Патрульные в усиленном режиме прорабатывают ДТП и оперативно возобновляют движение.
Во избежание опасных ситуаций, травматизма патрульные рекомендуют следовать следующим советам:
Водителям:
Патрульные в усиленном режиме прорабатывают ДТП и оперативно возобновляют движение.
Во избежание опасных ситуаций, травматизма патрульные рекомендуют следовать следующим советам:
Водителям:
- соблюдайте скоростной режим и безопасную дистанцию
- откажитесь от рискованных маневрирований, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к созданию аварийных ситуаций.
- приближаясь к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений, снижайте скорость до минимума
Пешеходам:
- будьте внимательны на проезжей части и переходите дорогу только в разрешенных для этого местах.
- учитывайте, что тормозной путь на скользкой дороге увеличивается в 4-5 раз.
На данный момент на дорогах столицы работают сразу несколько служб «Киевавтодора» . Работает и техника для обработки дорог и мостов противогололедными средствами. Усилено внимание к состоянию покрытия на путепроводах, подъемах и спусках, брусчатке, тротуарах. В настоящее время задействована 131 единица спецтехники.
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