После взрывов в Крыму введен режим ЧС муниципального масштаба

В Крыму после серии взрывов на аэродроме Саки в соседнем курортном поселке Новофедоровка ввели режим ЧС муниципального масштаба.
Об этом сообщил журналистам ставленник россии в оккупированном Крыму Сергей Аксенов, пишут росСМИ.
По словам Аксенова, в пунктах временного размещения находятся 252 человека. В Новофедоровке и Михайловке отключен газ, в неповрежденные дома его обещают вернуть до конца дня в среду.
Разбор завалов должен начаться после завершения следственных действий, Аксенов заверил, что восстановление займет не больше 10 дней.
В Минобороны рф заявляют, что взрывы на авиабазе произошли из-за детонации боеприпасов, Украину в обстреле аэродрома россия не обвиняет - это стало бы свидетельством неэффективности российских систем ПВО.
Разбор завалов должен начаться после завершения следственных действий, Аксенов заверил, что восстановление займет не больше 10 дней.
В Минобороны рф заявляют, что взрывы на авиабазе произошли из-за детонации боеприпасов, Украину в обстреле аэродрома россия не обвиняет - это стало бы свидетельством неэффективности российских систем ПВО.
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