После взрывов в Крыму введен режим ЧС муниципального масштаба

17:23 10 августа Киев, Украина

В Крыму после серии взрывов на аэродроме Саки в соседнем курортном поселке Новофедоровка ввели режим ЧС муниципального масштаба.

Об этом сообщил журналистам ставленник россии в оккупированном Крыму Сергей Аксенов, пишут росСМИ.

"У нас 62 многоквартирных дома повреждено и индивидуальные жилые дома - заканчивается обход. Пару часов и будет известно, сколько ИЖС повреждено. Есть коммерческие объекты поврежденные - около 20", - сказал Аксенов и пообещал владельцам поврежденного жилья компенсации от 10 тысяч до 100 тысяч рублей.

По словам Аксенова, в пунктах временного размещения находятся 252 человека. В Новофедоровке и Михайловке отключен газ, в неповрежденные дома его обещают вернуть до конца дня в среду.



Разбор завалов должен начаться после завершения следственных действий, Аксенов заверил, что восстановление займет не больше 10 дней.



В Минобороны рф заявляют, что взрывы на авиабазе произошли из-за детонации боеприпасов, Украину в обстреле аэродрома россия не обвиняет - это стало бы свидетельством неэффективности российских систем ПВО.