После включения отопления квартиры киевлян залило горячей водой

Не успели в столице включить отопление, как добросовестная подготовка коммунальщиков к отопительному сезону дала о себе знать.
Потоки горячей воды из прорвавшейся трубы превратили подъезд дома в водопад и залили квартиры жильцов.
В Киеве на улице Вацлава Гавела, 83. Об этом сообщил киевский Телеграм-канал.
Подъезд дома превратился в "водопад". Люди выгребают воду из своих квартир.
Сообщается, что в доме включили горячую воду, которая не подавалась уже давно. Из-за давления трубы прорвало.
Также сообщалось, что в центре Киева на проспекте Победы произошел прорыв трубопровода, образовался десятиметровый фонтан воды.
Сообщается, что в доме включили горячую воду, которая не подавалась уже давно. Из-за давления трубы прорвало.
Также сообщалось, что в центре Киева на проспекте Победы произошел прорыв трубопровода, образовался десятиметровый фонтан воды.
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