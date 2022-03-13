После включения отопления квартиры киевлян залило горячей водой

17:59 19 октября Киев, Украина

Не успели в столице включить отопление , как добросовестная подготовка коммунальщиков к отопительному сезону дала о себе знать.



Потоки горячей воды из прорвавшейся трубы превратили подъезд дома в водопад и залили квартиры жильцов.

В Потоки горячей воды из прорвавшейся трубы превратили подъезд дома в водопад и залили квартиры жильцов. Киеве на улице Вацлава Гавела, 83. Об этом сообщил киевский Телеграм-канал.

Подъезд дома превратился в "водопад". Люди выгребают воду из своих квартир.



Сообщается, что в доме включили горячую воду, которая не подавалась уже давно. Из-за давления трубы прорвало.



Также сообщалось, что в центре Киева на проспекте Победы произошел прорыв трубопровода, образовался десятиметровый фонтан воды.