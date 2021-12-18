После смертоносного торнадо тысячи жителей штата Кентукки остались без тепла и воды

13:04 14 Декабрь Киев, Украина





По данным poweroutage.us, по всему штату около 26 000 домов и предприятий остались без электричества, в том числе почти все дома в Мэйфилде - одном из наиболее пострадавших городов. Официальные лица штата Кентукки , в США , предупредили, что жители округа, где в результате торнадо погибло несколько десятков человек, могут оставаться без тепла, воды или электричества при низких температурах в течение недели и дольше.По данным poweroutage.us, по всему штату около 26 000 домов и предприятий остались без электричества, в том числе почти все дома в Мэйфилде - одном из наиболее пострадавших городов.



Директор по чрезвычайным ситуациям штата Кентукки Майкл Доссетт сообщил репортерам, что более 10 000 домов и предприятий не имеют воды, а еще 17 000 находятся под запретом кипячения воды.



Доссет предупредил, что полное восстановление в наиболее пострадавших местах может занять не месяцы, а годы.



Напомним, Кентукки сильно пострадал от скопления смерчей в нескольких штатах, удивительно то, что смерчи произошли в то время года, когда холодная погода обычно ограничивает торнадо.



Как сообщил в понедельник губернатор Энди Бешир, там погибли по меньшей мере 64 человека.



По крайней мере, еще 14 человек погибли в Иллинойсе, Теннесси, Арканзасе и Миссури.