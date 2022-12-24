После российского обстрела остановлена одна из станций ДТЭК: есть погибший

08:16 24 декабря Киев, Украина

Российские войска в пятницу, 23 декабря, обстреляли один из энергетических объектов ДТЭК, станция прекратила генерацию электроэнергии, один работник погиб и один ранен. Об этом сообщается в Telegram ДТЭК.

"Сегодня, 23 декабря, оккупанты интенсивно обстреляли одно из энергетических предприятий ДТЭК Энерго, в результате чего было повреждено его оборудование, и станция прекратила производство электроэнергии. К сожалению, из-за атаки погиб работник предприятия, а еще один был ранен. Когда обстрел закончится - энергетики начнут восстанавливать работу оборудования", - говорится в сообщении.

В сообщении не уточняется, какая именно станция попала под обстрел. Это уже 21-я террористическая атака рф на энергетические объекты ДТЭК.

Отметим, что 10 октября 2022 года российская федерация начала атаки на объекты критической инфраструктуры Украины.

Напомним, в энергосистеме Украины сохраняется дефицит. Во всех областях действуют лимиты потребления, превышение которых приводит к аварийным отключениям, отметили в Укрэнерго.