После российского обстрела остановлена одна из станций ДТЭК: есть погибший

Российские войска в пятницу, 23 декабря, обстреляли один из энергетических объектов ДТЭК, станция прекратила генерацию электроэнергии, один работник погиб и один ранен. Об этом сообщается в Telegram ДТЭК.
В сообщении не уточняется, какая именно станция попала под обстрел. Это уже 21-я террористическая атака рф на энергетические объекты ДТЭК.
Отметим, что 10 октября 2022 года российская федерация начала атаки на объекты критической инфраструктуры Украины.
Напомним, в энергосистеме Украины сохраняется дефицит. Во всех областях действуют лимиты потребления, превышение которых приводит к аварийным отключениям, отметили в Укрэнерго.
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