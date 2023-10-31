После получения паспорта рф мужчин на ВОТ незаконно забирают на службу - ЦНС

14:52 31 октября Киев, Украина

На временно оккупированных территориях Запорожской области продолжаются случаи принудительной мобилизации местных жителей, как сообщает Центр национального сопротивления.



Этот процесс начинается после того, как местные жители получают российские паспорта. Получив "красную макулатуру", они становятся обязанными зарегистрироваться в фейковых военкоматах, где им выдают повестку на мобилизацию и требуют заключить контракт с вооруженными силами россии.



Следует отметить, что мобилизация в первую очередь охватывает сельские районы, что соответствует общей политике Кремля, направленной на замаскирование начала мобилизации в городах. Однако это не означает, что города останутся в стороне, поскольку масштаб этой деятельности, вероятно, будет расширяться со временем.



Подобные действия являются грубым нарушением международного права, которое запрещает мобилизацию жителей, проживающих на захваченных территориях, в армии оккупанта. Каждый, причастный к этим преступлениям, будет нести ответственность перед мировым сообществом.