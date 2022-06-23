После плена рф экс-начальник полиции Херсона покончил с собой

Местные СМИ сообщают, что после плена у оккупантов покончил с собой 51-летний экс-начальник полиции общественной безопасности ГУ Нацполиции Херсонщины Олег Худяков.
По данным из правоохранительных органов.
Известно, что Худяков неделю находился в плену.
СМИ считают, что оккупанты пытались принудить Худякова к сотрудничеству, угрожая членам семьи – у него остались жена и сын.
Местный СМИ пишет, что, вероятно, при таком выборе Худяков решил покончить с собой.
Известно, что Худяков неделю находился в плену.
СМИ считают, что оккупанты пытались принудить Худякова к сотрудничеству, угрожая членам семьи – у него остались жена и сын.
Местный СМИ пишет, что, вероятно, при таком выборе Худяков решил покончить с собой.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии