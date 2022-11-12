После освобождения от оккупантов в Снигиревке обнаружили пыточную

После освобождения от российских оккупантов в Снигиревке Николаевской области была обнаружена пыточная, где россияне издевались над гражданскими. Об этом сообщил офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин.
Отмечается, что захватчики пытали проукраински настроенных местных жителей, а помещение выявили военные ВСУ, когда освободили населенный пункт 10 ноября.
О пыточной сообщили также в Telegram-канале Оперативний ВСУ, сопроводив пост этим же снимком.
Как отметили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Николаевской области, оккупанты в Снигиревке "занимались беззаконием и ужасающими пытками" в разрушенном здании отдела полиции.
Напомним, в освобожденном от российских оккупантов селе Пески-Радьковские Харьковской области правоохранители обнаружили пыточную, которую россияне обустроили в погребе.
Как сообщили в МВД, оккупанты имели пыточные во всех захваченных городах и поселках.
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