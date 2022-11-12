После освобождения от оккупантов в Снигиревке обнаружили пыточную

10:09 12 ноября Киев, Украина

После освобождения от российских оккупантов в Снигиревке Николаевской области была обнаружена пыточная, где россияне издевались над гражданскими. Об этом сообщил офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин.

Отмечается, что захватчики пытали проукраински настроенных местных жителей, а помещение выявили военные ВСУ, когда освободили населенный пункт 10 ноября.

"Пыточная в Снигиревке, где рашисты пытали украинцев и украинок", - подписан кадр.

О пыточной сообщили также в Telegram-канале Оперативний ВСУ, сопроводив пост этим же снимком.

"В населенном пункте Снигиревка на Николаевщине, который был захвачен российскими войсками, 10 ноября, когда его освободили украинские воины, местные жители подвергались пыткам. Там обнаружили пыточную, где россияне издевались над украинцами", - сказано в сообщении.

Как отметили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Николаевской области, оккупанты в Снигиревке "занимались беззаконием и ужасающими пытками" в разрушенном здании отдела полиции.

"Предстоит много работы - как по установлению закона и привлечению каждого виновного к ответственности, так и к восстановлению разрушенных зданий!", - заявили в полиции.

Напомним, в освобожденном от российских оккупантов селе Пески-Радьковские Харьковской области правоохранители обнаружили пыточную, которую россияне обустроили в погребе.

Как сообщили в МВД, оккупанты имели пыточные во всех захваченных городах и поселках.