После обеда в кафе с диагнозом сальмонеллез в Белой Церкви госпитализировано 5 человек

10:31 10 августа Киев, Украина

Семь посетителей одного из кафе Белой Церкви были госпитализированы с диагнозом сальмонеллез. Позже, в ходе проверок, выяснилось, что 5 человек персонала работало без санкнижек.

Об этом сообщает Белоцерковский отдел Главного управления Госпродпотребслужбы в Киевской области.



В заведении общественного питания обнаружили ряд нарушений. Были не обеспечены надлежащие санитарно-гигиенические условия для хранения пищевых продуктов и изготовления готовых блюд, а также обнаружена продукция с истекшим сроком реализации. К работе допускали персонал без прохождения медицинского осмотра и бактериологического обследования.



Сейчас проведен отбор образцов для бактериологических исследований на наличие патогенной и условно-патогенной флоры (смывы с оборудования, готовые блюда, продовольственное сырье, питьевая вода). Персонал заведения обследован на выявление носителей возбудителей кишечных инфекций.



Отмечается, что работа кафе временно приостановлена до устранения выявленных нарушений. От работы отстранили 5 человек, которые работали без прохождения медосмотра.



Непригодную к потреблению продукцию изъяли и передали на утилизацию.



Эпидемиологическое расследование продолжается.