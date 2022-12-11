После ночной атаки дронов вся Одесса осталась без электричества

11:56 10 декабря Киев, Украина

В Одессе отсутствует энергоснабжение в результате атаки иранских дронов-камикадзе. Об этом сообщила компания ДТЭК Одесские электросети в субботу, 10 декабря.

Указано, что сегодня ночью произошла очередная атака россии на объекты энергоинфраструктуры в Одесской области. Были разрушены сразу несколько объектов. На место прибыли военные, спасатели, аварийные бригады энергетиков. Восстановление разрушенных объектов начнется, как только на это будет разрешение военных.

"Ситуация с электроснабжением в области и городе Одесса сложная. Из-за масштаба разрушений энергоинфраструктуры в Одессе отключены от электроэнергии все потребители кроме критической инфраструктуры. По населенным пунктам области также происходят экстренные отключения", – говорится в сообщении.

Энергетики ДТЭК и НЭК Укрэнерго объединили усилия и круглосуточно работают вместе, чтобы как можно скорее починить все разрушенное врагом и стабилизировать ситуацию.

В свою очередь глава Одесской ОВА Максим Марченко сообщил, что в результате удара россиян пострадала не только энергетика, но и жилые дома.

"В результате удара практически во всех районах и общинах нашей области отсутствует свет", – отметил он.

Напомним, сегодня ночью Воздушные силы сбили 10 дронов Shahed-136 на юге Украины. Всего россияне направили 15 беспилотников.

В ВСУ считают, что россия использует иранские дроны для "закрепляющих ударов" по инфраструктуре Украины.