После ночной атаки дронов вся Одесса осталась без электричества

В Одессе отсутствует энергоснабжение в результате атаки иранских дронов-камикадзе. Об этом сообщила компания ДТЭК Одесские электросети в субботу, 10 декабря.
Указано, что сегодня ночью произошла очередная атака россии на объекты энергоинфраструктуры в Одесской области. Были разрушены сразу несколько объектов. На место прибыли военные, спасатели, аварийные бригады энергетиков. Восстановление разрушенных объектов начнется, как только на это будет разрешение военных.
Энергетики ДТЭК и НЭК Укрэнерго объединили усилия и круглосуточно работают вместе, чтобы как можно скорее починить все разрушенное врагом и стабилизировать ситуацию.
В свою очередь глава Одесской ОВА Максим Марченко сообщил, что в результате удара россиян пострадала не только энергетика, но и жилые дома.
Напомним, сегодня ночью Воздушные силы сбили 10 дронов Shahed-136 на юге Украины. Всего россияне направили 15 беспилотников.
В ВСУ считают, что россия использует иранские дроны для "закрепляющих ударов" по инфраструктуре Украины.
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