После деоккупации Бучи полиция обнаружила 422 тела убитых и замученных гражданских жителей

После освобождения Бучи от российских оккупантов, правоохранители обнаружили на территории города 422 тела убитых мирных жителей. Полиция начала получать сообщения об убийстве гражданских в Буче почти сразу после оккупации Киевщины, но проверить и подтвердить информацию о военных преступлениях удалось только после полного увольнения области.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.
Со своей стороны начальник полиции столичной области Андрей Небитов отметил, говоря об обысках в одном из гаражей, что это – гаражный кооператив по улице Стеклозаводской в Буче, где люди прятались во время обстрелов.
По его словам, когда солдаты российской армии зашли на территорию этого гаражного кооператива, они требовали, чтобы все люди вышли из гаражей, и люди, которые находились в одном из этих гаражей, отказались выходить. После этого, по информации свидетелей, этих лиц были расстреляны и сожжены, заявил чиновник.
Он сказал, что во время первого осмотра этого места происшествия правоохранители обнаружили останки граждан и предполагают, что это тела трех человек.
По его словам, когда солдаты российской армии зашли на территорию этого гаражного кооператива, они требовали, чтобы все люди вышли из гаражей, и люди, которые находились в одном из этих гаражей, отказались выходить. После этого, по информации свидетелей, этих лиц были расстреляны и сожжены, заявил чиновник.
Он сказал, что во время первого осмотра этого места происшествия правоохранители обнаружили останки граждан и предполагают, что это тела трех человек.
Чиновник уточнил, что уже после этого, в ходе разбора пожарного мусора, правоохранители обнаружили еще останки, и отметил, что это останки новых людей, или тех же людей, которые были найдены ранее - покажет экспертиза.
Отдельно чиновник заявил, что полиция столичной области первую информацию о жертвах в Буче начала получать практически сразу после того, как в Киевскую область вошли россияне. Затем, как уточнил Небитов, связь полностью исчезла, была заблокирована россиянами.
Отдельно чиновник заявил, что полиция столичной области первую информацию о жертвах в Буче начала получать практически сразу после того, как в Киевскую область вошли россияне. Затем, как уточнил Небитов, связь полностью исчезла, была заблокирована россиянами.
Он отметил, что на самом деле было очень ужасно слышать эти истории, “очень трудно было поверить, что такое может быть в 21-м веке, но такие массовые свидетельские показания все же убедили нас, что там происходил просто ад, по-другому это не назвать”.
Небитов добавил, что телефоны российские военные у гражданских забирали, поэтому на момент оккупации получить видео и доказательства было трудно. Кроме того, это было опасно для жизни людей, пытавшихся эвакуироваться. Но информацию, получаемую полицейскими, они собирали и хранили и 1 апреля нашли ее физическое подтверждение.
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