После деоккупации Бучи полиция обнаружила 422 тела убитых и замученных гражданских жителей

12:41 14 сентября Киев, Украина





Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. После освобождения Бучи от российских оккупантов, правоохранители обнаружили на территории города 422 тела убитых мирных жителей. Полиция начала получать сообщения об убийстве гражданских в Буче почти сразу после оккупации Киевщины, но проверить и подтвердить информацию о военных преступлениях удалось только после полного увольнения области.Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.

“В Буче 422 тела убитых оккупантами мирных жителей обнаружили в городе после деоккупации. Места массовых казней полицейские Киевщины находили в подвалах, на улицах, в гаражах”, – проинформировали в пресс-службе.

Со своей стороны начальник полиции столичной области Андрей Небитов отметил, говоря об обысках в одном из гаражей, что это – гаражный кооператив по улице Стеклозаводской в Буче, где люди прятались во время обстрелов.



По его словам, когда солдаты российской армии зашли на территорию этого гаражного кооператива, они требовали, чтобы все люди вышли из гаражей, и люди, которые находились в одном из этих гаражей, отказались выходить. После этого, по информации свидетелей, этих лиц были расстреляны и сожжены, заявил чиновник.



Он сказал, что во время первого осмотра этого места происшествия правоохранители обнаружили останки граждан и предполагают, что это тела трех человек.

“Кости сильно обгорели, у них специфический фиолетовый оттенок, это говорит о том, что тело, скорее всего, сначала обливали бензином, а потом – подожгли. Изъятые гильзы от автоматов возле гаража говорят нам о том, что людей, скорее всего, сначала расстреляли. В принципе. Это совпадает с показаниями свидетелей", – проинформировал Небитов.

Чиновник уточнил, что уже после этого, в ходе разбора пожарного мусора, правоохранители обнаружили еще останки, и отметил, что это останки новых людей, или тех же людей, которые были найдены ранее - покажет экспертиза.



Отдельно чиновник заявил, что полиция столичной области первую информацию о жертвах в Буче начала получать практически сразу после того, как в Киевскую область вошли россияне. Затем, как уточнил Небитов, связь полностью исчезла, была заблокирована россиянами.

“Далее нам совместно с военной администрацией удалось и местными органами самоуправления организовать эвакуацию. Первые люди, прибывшие автобусами, приезжали частным транспортом, рассказывали нам о зверствах, которые происходили на тех территориях. Они рассказывали о десятках убитых людей, о сожженных телах на улицах, просто расстрелянных людей, которые лежали и никто их не забирал”, – уточнил начальник полиции Киевской области.

Он отметил, что на самом деле было очень ужасно слышать эти истории, “очень трудно было поверить, что такое может быть в 21-м веке, но такие массовые свидетельские показания все же убедили нас, что там происходил просто ад, по-другому это не назвать”.



Небитов добавил, что телефоны российские военные у гражданских забирали, поэтому на момент оккупации получить видео и доказательства было трудно. Кроме того, это было опасно для жизни людей, пытавшихся эвакуироваться. Но информацию, получаемую полицейскими, они собирали и хранили и 1 апреля нашли ее физическое подтверждение.