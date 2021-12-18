Порно с бывшей: месть по-волынски

10:48 29 Июль Киев, Украина

В Волынской области мужчина осуществил месть. Сняв порнографический фильм со своей бывшей женой, он с помощью Viber смог распространить его среди знакомых и групп. Согласно приговору Луцкого горрайонного суда Волынской области за распространение житель волыни заплатит около 2 000 грн штрафа.

Так, с июня по август прошлого года житель с помощью мини-камеры снял видеопродукцию порнографического характера со своей бывшей женой, которую в дальнейшем хранил для собственного просмотра на ноутбуке.

Затем человек снял с экрана ноутбука на мобильный телефон вышеуказанную порнопродукцию и направил в Viber другой женщине, чтобы отомстить своей бывшей жене. Таким образом, человек распространил видеопродукцию порнографического характера.

Обвиняемый полностью признал свою вину. Зато потерпевшая отметила, что претензий к бывшему мужу нет, ведь полностью с ним примирились. Следовательно, горе-порнорежиссер заплатит штраф 1700 гривен.